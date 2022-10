Expert: “Oekraïne zal zich moeten organiseren zoals Israël”

Tientallen experts en politici praten vandaag in Berlijn over de wederopbouw van Oekraïne. “Ik vrees dat iedereen zich op de wederopbouw na de oorlog richt. Maar er is meer nodig. Want ik geloof echt niet dat de oorlog zal eindigen. De Russen gaan nog jaren af en toe een raket of een drone op ons afsturen”, zegt de Oekraïense econoom Timofiy Mylanov, die wijst op peperdure kosten. “Een intense week kan al 3 tot 4 miljard euro aan schade betekenen.”