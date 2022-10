“We hebben dringend en doortastend gehandeld”: regering-Truss voor het laatst bijeengekomen, premier naar koning Charles om ontslag aan te bieden

Liz Truss kondigde vorige week haar ontslag als premier aan, na amper 45 dagen in Downing Street 10. Maandag won ex-minister van Financiën Rishi Sunak de interne verkiezingen bij de Conservatieven. Truss riep haar regering daarom dinsdag een laatste keer bijeen,

Na afloop zei Truss in haar laatste verklaring als premier dat “de regering in korte tijd dringend en doortastend heeft gehandeld voor hardwerkende gezinnen en bedrijven”, en dat “het een enorme eer was om premier te zijn”. “Uit mijn tijd als premier ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat we moedig moeten zijn”, klonk het.

Daarna trok Truss naar koning Charles te om formeel haar ontslag aan te bieden.