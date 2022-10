Baas van Directie Bescherming van federale politie stapt op na vernietigende getuigenissen over werkomstandigheden

Claude P., het hoofd van de Directie bBescherming van de federale politie, stapt op. Dat meldt L’Avenir. Die dienst staat in voor de bescherming van vips zoals ministers, buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en de koninklijke familie, en werkt mee aan de overdracht van gevaarlijke gedetineerden.

Al enkele maanden zijn er steeds meer vernietigende getuigenissen over de werkomstandigheden van de agenten op de dienst, over onder meer tientallen of zelfs honderden opgestapelde overuren, armzalige lokalen, en managementproblemen.

“Er was een echt probleem op deze afdeling wat betreft de psychosociale belasting voor alle betrokken collega’s”, zegt Vincent Gilles, voorzitter van VSOA Politie. “Na besprekingen met de verschillende autoriteiten van de federale politie werd duidelijk dat er organisatorische maatregelen moesten worden genomen. Dat is dan ook beslist. En uiteraard besloot de directeur een stap opzij te zetten.”

De vakbonden ACOD en VSOA wijzen er ook op dat het aantal opdrachten in verhouding tot het aantal voltijdse equivalenten een probleem blijft. “Er is een personeelstekort van 50 procent voor de missies die collega’s moeten uitvoeren. De oplossing is te zorgen voor nieuwe aanwervingen”, zegt Eddy Quaino van ACOD Politie.