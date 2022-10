Komend weekend erg grote hinder op Brusselse Ring door werkzaamheden: “Vermijd de Brusselse Ring bij Zaventem”

Van zaterdagavond 21 uur tot zondagmiddag 12 uur wordt de Brusselse Ring volledig afgesloten in beide richtingen ter hoogte van complex Zaventem-Henneaulaan, als gevolg van werken. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder, en raadt mensen met klem aan om de weg te vermijden.

Omdat de oude brug van de Hector Henneaulaan over de Ring wordt afgebroken, wordt die laan zelf plaatselijk ook onderbroken. Daardoor kan er geen verkeer rijden van oost naar west en omgekeerd. De opritten naar de ring op de Hector Henneaulaan blijven ook dicht.

“De volledige afsluiting van zowel de binnen- als de buitenring bij complex Zaventem-Henneaulaan zal ernstige verkeershinder veroorzaken, zowel tijdens de avond, de nacht als zondagvoormiddag”, aldus het Vlaams Verkeerscentrum, dat waarschuwt voor “files met wachttijden die hoog kunnen oplopen”.

Er wordt voor verkeer op de Ring voorzien in lokale omleidingen in de buurt, maar die wegen hebben onvoldoende capaciteit om de verwachte verkeersdruk op te vangen. Daardoor zal het verkeer op de omleidingsroutes ook moeizaam verlopen en zelfs een impact hebben op de Brusselse Ring zelf en toekomende snelwegen in de buurt. “Vermijd met klem de Brusselse Ring bij Zaventem tijdens de werkzaamheden”, besluit het Verkeerscentrum.