Zwaar verdict voor AA Gent en Andreas Hanche-Olsen: nog drie maanden out met schouderblessure

AA Gent moet het enkele maanden zonder Andreas Hanche-Olsen stellen. De Noorse verdediger liep in de thuiswedstrijd tegen Djurgårdens een zware schouderblessure op, waardoor hij onder het mes moest. De operatie is geslaagd, maar nu wacht een revalidatie van drie maanden, zo laat AA Gent weten.

Hanche-Olsen liep in de thuiswedstrijd tegen het Zweedse Djurgårdens, op 6 oktober in de poulefase van de Conference League, een zware schouderblessure op. Een heelkundige ingreep was nodig, zo bleek nadien. De operatie is intussen goed verlopen en nu kan de revalidatie van start gaan voor de verdediger, aldus AA Gent. “Over drie maanden zal Andreas weer inzetbaar zijn”, klinkt het bij het team van coach Hein Vanhaezebrouck. “We wensen hem een vlot herstel!”