Niet alleen ref Lothar D’Hondt en een stel Japanse danseressen stalen tegen OH Leuven de show op Stayen. Haast iedere STVV-fan wilde op de foto met Yohan Boli (28), die in de tribune genoot van de wedstrijd. “Of een terugkeer naar België in de maak is? Alles is mogelijk”, vertelde de ex-Kanarie.