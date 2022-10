Beruchte drugshandelaar ‘De Algerijn’ krijgt 6 jaar cel voor aanslag op havenarbeider

Na een lange procedureslag, heeft correctionele rechtbank van Antwerpen uitspraak gedaan in het dossier van de aanslag op de woning van een havenarbeider in de Albert Bevernagelei, in februari 2021 in Deurne. De beruchte drugshandelaar Mohamed R. C., alias De Algerijn, wordt veroordeeld tot zes jaar celstraf als opdrachtgever van de aanslag.

Het dossier draait rond een aanslag met een brandbom tegen een woning in de Albert Bevernagelei in Deurne in februari 2021. Daarbij werd een koeltechnieker, actief in de haven van Antwerpen, geviseerd. Het openbaar ministerie vervolgde in de zaak vier beklaagden: Mohamed R.C, alias De Algerijn, werd gezien als de opdrachtgever van de aanslag, waarbij een brandbom tegen de gevel van de woning van de havenarbeider werd gegooid.

Zijn rechterhand in de zaak was volgens het parket de Tsjetsjeen Muslim I. Twee andere verdachten zouden eerder een bijrol hebben gespeeld. Soufiane R. moest voor de groep gaan kijken hoe groot de schade aan de woning was. (Lees verder onder de foto)

De Algerijn — © rr

De rechtbank veegt de procedurele argumenten van de verdediging van tafel en meent dat het zonder twijfel vaststaat dat De Algerijn opdrachtgever was van de aanslag. De drugshandelaar uit Borgerhout zit momenteel nog in een gevangenis in Marokko, waar hij vastzit in afwachting van zijn uitlevering aan België.

Volgens de rechtbank staat het ook vast dat Muslim I. ook betrokken was bij het organiseren van de aanslag. Hij wordt veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Wat betreft de betrokkenheid van Soufiane R. ziet de rechtbank geen overtuigend bewijs. R. wordt vrijgesproken voor de aanslag, maar omdat hij na de aanslag wel verslag uitbracht over de schade die brandbom had aangericht, veroordeelt de rechtbank hem wel als lid van de criminele organisatie. Dat levert hem alsnog drie jaar gevangenisstraf op.

Alleen meester Johan Vangenechten heeft vandaag goed nieuws voor zijn cliënt, Amine B. De rechtbank stelt vast dat B. wel deelnam aan chats over de aanslag, maar ziet verder geen bewijzen dat Amine B. ook betrokken was bij de feiten zelf. Amine B. wordt over de hele lijn vrijgesproken.