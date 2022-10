Een flinke wonde en bloeddoorlopen oog: gevolgen van hoofdblessure nog steeds zichtbaar bij Real-verdediger Antonio Rüdiger

De Duister Antonio Rüdiger neemt het vanavond in de Champions League met Real Madrid op tegen RB Leipzig, maar maakte al indruk tijdens de persbabbel. Niet zozeer door wat hij zei, wel met de sporen van de blessure die hij twee weken geleden opliep tegen Shakhtar Donetsk. Rüdiger moest met twintig draadjes genaaid worden aan het hoofd. De wonde is nog zichtbaar en zijn linkeroog ziet rood.

Antonio Rüdiger blesseerde zich tegen Shakhtar aan het hoofd bij het binnenkoppen van de gelijkmaker vijf minuten ver in de blessuretijd. Hij moest aan het hoofd gehecht worden met twintig draadjes, maar amper vijf dagen later viel hij alweer in tijdens de Clásico. Tegen Elche speelde hij vervolgens met een masker, tegen Sevilla met een hoofdband.

De Duitse verdediger met roots in Sierra Leone staat symbool voor onverzettelijkheid. Tijdens zijn persbabbel tegen RB Leipzig waren de sporen van de blessure nog goed zichtbaar: boven zijn oog de wonde en het oog zelf zag nog rood van het bloed.