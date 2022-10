Zinédine Zidane over comeback als trainer: “Nog een beetje geduld, het duurt niet lang meer”

De Franse voetballegende Zinédine Zidane (50) is sinds juni 2021 niet meer actief als coach, maar bij de onthulling van een wassen beeld van hem in het Parijse Grevin-museum liet hij weten dat het zijn bedoeling is om opnieuw aan de slag te gaan. “Binnenkort, binnenkort. Nog een beetje geduld, het duurt niet lang meer”, zei hij op de vraag of het trainerschap weer wil oppikken.