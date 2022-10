Vredesgesprekken tussen Tigray-rebellen en Ethiopische regering van start in Pretoria

De dialoog kwam er op initiatief van de Afrikaanse Unie (AU) en heeft als doel om een einde te maken aan het gewapend conflict tussen beide partijen. “De vredesonderhandelingen die zijn georganiseerd om een vreedzame en duurzame oplossing te vinden voor het verwoestende conflict in de Tigray-regio zijn vandaag, op 25 oktober, van start gegaan en zullen eindigen op 30 oktober”, aldus Magwenya.

De regering in Addis Abeba startte in november 2020 een “kort en hevig” offensief tegen het Tigray People’s Liberation Front. Twee jaar later is die oorlog nog altijd aan de gang, en heeft het conflict Afrika’s tweede meest bevolkte land verscheurd en geleid tot een zware humanitaire crisis.