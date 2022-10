De achtste golf van coronabesmettingen is alweer op zijn retour. Er liggen weer minder dan 2.000 patiënten in het ziekenhuis en ook het aantal positieve tests daalt fors. Maar dat wil niet zeggen dat corona voorbij is: veel kans dat het cijfer over enkele weken alweer begint te stijgen. Dat is te wijten aan een nieuwe variant, die zich vermomt met andere uitsteeksels.