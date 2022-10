Carl Hoefkens duldt geen verslapping (en hint naar basisplaats voor Noa Lang): “Dat zou kunnen, maar beste elf moeten spelen”

Een puntje en Club Brugge is na vijf speeldagen groepswinnaar in de Champions League. U droomt niet, Carl Hoefkens evenmin. Al wil de coach woensdagavond nog geen fantasietjes of verslapping zien, omdat zijn ploeg al in de 1/8ste finales staat. “Ik verwacht een gretig Porto, ze hebben een resultaat nodig.”

Die magische 13 september 2022 ligt ondertussen al een dikke maand achter ons, maar bij Club Brugge zijn ze in Europa niet meer van hun roze wolk gedonderd. De trotse groepsleider beslist straks wie in groep B meegaat naar de volgende ronde. En Porto is met zes punten momenteel de grootste kandidaat. “Ze hebben een speciale manier van spelen en ik ben wel fan van hun stijl. Het wordt een beladen wedstrijd”, zegt Hoefkens. Hij weet dat een nederlaag op Club absoluut niet aan de orde is voor de Draken. “Ik verwacht een gretig Porto: zij moeten winnen en een resultaat halen.”

Niet denken aan volgende ronde

Dat de druk bij blauw-zwart een beetje van de ketel is nu de 1/8ste finale al een feit is, wil Hoefkens niet gezegd hebben. Integendeel: hij wacht liever niet tot volgende week om de groepswinst veilig te stellen. “Deze campagne is geen droom, het is de realiteit. We hebben al veel matchen gespeeld zoals ik het wil zien. En zo willen we verder blijven doen. Nu moeten we de honger tonen om verder te doen. Een aantal jongens maken nog kans de op het WK, dus zij moeten zich blijven tonen.”

Vorig maand ging Club stunten in Porto: het won er met 0-4. — © BELGAE

Verslapping is dus niet aan de orde. Eerste worden in de poule betekent namelijk een wereld van verschil, want dan mijdt Club kleppers zoals Manchester City, Bayern en Real Madrid. “Het belang van de groep te winnen? De volgende wedstrijd is bij ons altijd het belangrijkste. Groepswinst of de mogelijke tegenstanders in de volgende ronde: daaraan mogen mijn spelers nog niet denken. Wij willen gewoon winnen tegen Porto, dat moet de ingesteldheid zijn bij mijn spelers.”

Een resultaat tegen de Portugezen zou meteen ook een opsteker zijn na de draw op Union, waar Club het met tien man nog helemaal uit handen gaf. “Na het eerste halfuur hebben we veel verkeerde dingen gedaan daar”, beseft Hoefkens. “Het is aan ons om de volgende stap te zetten en niet dezelfde fouten maken. Maar de Champions League is een totaal ander gegeven. De competitie Europa: we moeten die twee dingen gescheiden houden.”

Opvallend: Hoefkens hintte ook nog naar een basisplaats voor Noa Lang, want Sowah is na zijn rode kaart tegen Atlético Madrid geschorst. “Hij moet sowieso vervangen worden. Noa? Dat zou kunnen. Het feit dat we al geplaatst zijn, verandert niets aan mijn benadering van de wedstrijd: de beste elf moeten spelen.”