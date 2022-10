EU heft sancties tegen premier Burundi op

De Europese Unie heeft de sancties tegen de Burundese premier Gervais Ndirakobuca voor diens rol in de gewelddadige politieke crisis van 2015 opgeheven. Dat heeft de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell dinsdag meegedeeld.

Ndirakobuca stond sinds oktober 2015 op de Europese sanctielijst omdat hij ervan beticht werd mee verantwoordelijk te zijn voor de gewelddadige repressie tijdens de crisis van 2015. Hij werd op 7 september tot eerste minister benoemd. Het opheffen van de Europese sancties betekent onder meer dat de reisbeperkingen worden geschrapt. Ook de sancties tegen oud-politietopman Godefroid Bizimana en oud-generaal Léonard Ngendakumana worden opgeheven. De rest van het sanctieregime is met één jaar verlengd.

In een persmededeling begroet Borrell dat Burundi de voorbije twee jaar een “geïntensiveerd engagement” met betrekking tot mensenrechten, goed bestuur en de rechtsstaat heeft getoond. De hoge vertegenwoordiger blijft wel “ernstig bezorgd dat grote uitdagingen niet aangepakt en opgelost geraken”. Hij dringt onder meer aan op de vrijlating van politieke gevangenen en de aansprakelijkheid voor schendingen van de mensenrechten.

In 2015 trok de oppositie in Burundi de straat op tegen de als illegaal bestempelde kandidatuur van president Pierre Nkurunziza voor een derde mandaat. Het protest werd hardhandig de kop ingedrukt, met standrechtelijke executies, arbitraire opsluitingen, verdwijningen, seksueel geweld en folteringen. Minstens 1.200 mensen kwamen om en zo’n 400.000 Burundezen werden in ballingschap gedwongen.

Sinds zijn aantreden in 2020 probeert de opvolger van Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye, een evenwicht te vinden. Enerzijds stuurt hij signalen van meer openheid vanwege het regime, dat onder invloed van machtige generaals blijft. Anderzijds blijven de machthebbers het land stevig in hun greep houden, en stellen ngo’s regelmatig schendingen van de mensenrechten aan de kaak.

Burundi is volgens de Wereldbank het armste land ter wereld, gemeten naar het bruto binnenlands product per inwoner. 75 procent van de 12 miljoen inwoners van dit Centraal-Afrikaanse land leven onder de internationale armoededrempel.