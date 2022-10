Casper Nielsen wil met Club Brugge Europa blijven verbazen: “We zijn nog niet klaar, eerste worden is belangrijk”

Van de Proximus naar de Champions League op twee jaar tijd: Casper Nielsen (28) is ‘living the dream’. Het blijft opvallend hoe de Deen geruisloos de schoenen van icoon Vormer vulde en straks misschien nog naar het WK trekt. “We zijn nog niet klaar in Europa”, belooft Nielsen.

Waar het kot in Brugge vroeger nog in brand stond wanneer aanvoerder Ruud Vormer eens niet in de basis stond, wordt er nu al maanden niet meer gepraat over de aanvoerder. De oorzaak: Casper Nielsen, op een mum van tijd uitgegroeid tot sleutelfiguur in de Club-kleedkamer en op het veld.

“Ik ben enorm dankbaar voor iedereen rond mij in de kleedkamer dat ze het mij zo makkelijk hebben gemaakt”, aldus de Deen. “Of dit mijn topniveau is? Ik kan altijd verbeteren. Ik wil altijd die volgende stap zetten. Met goede ploegmaats rond mij kan het altijd beter. Ik speel in een club waar er meer druk is, dus daar word je ook beter van. Ik ben hier niet om te relaxen en hier gewoon wat wedstrijdjes te spelen, hé. We willen altijd meer.”

Eerste plaats

Dat hij op twee jaar tijd van de Belgische tweede klasse plots naar de Champions League ging, blijft opmerkelijk. Nielsen is een laatbloeier op het hoogste niveau.

“We zijn nog niet klaar, op Atlético hebben we een statement gemaakt. Maar nu moeten we de klus nog afmaken”, zegt hij. “Energie sparen nu we geplaatst zijn, dat zal niet gebeuren. Ik ben er zeker van dat deze groep elke match wil winnen. Dat is onze job en we willen ook eerste worden in deze groep. Heel belangrijk, trouwens.”

Maar ondertussen is hij er zich wel van bewust dat er iets broeit rond Club Brugge in Europa. Nul tegendoelpunten, tien punten, geplaatst na vier wedstrijden: dat gebeurt niet ongezien. “Wij proberen te focussen op de match”, sust hij. “Maar natuurlijk is er een grote hype rond Club Brugge nu, we hebben dan ook big things gedaan. De fans willen op het einde van de rit gewoon altijd dat we kampioen worden. De verwachtingen zijn hetzelfde gebleven.“