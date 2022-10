Voyeur (67) maakt tientallen foto’s van vrouwen en kinderen op strand, maar krijgt geen straf

Op 7 augustus betrapte de politie op het strand van Blankenberge een man die foto’s aan het nemen was van verschillende kinderen en vrouwen in badkledij. De politie nam R.H. mee en doorzocht zijn telefoon. Wat later doorzochten ze ook de laptop van de zestiger. Hierop vond de politie nog meer gelijkaardige foto’s. Zijn advocaat pleitte eerder al dat hij er zich niet van bewust was dat het nemen van foto’s strafbaar is. “Je kan je ook afvragen vanaf wanneer er sprake is van voyeurisme. Die mensen stonden immers niet in een kleedhokje, of zo. De foto’s op zijn camera waren op zich ook niet aanstootgevend.

De correctionele rechtbank in Brugge besliste geen straf op te leggen voor de 67-jarige Brit.