EU hoopt op goede samenwerking met Sunak, maar vraagt ook respect voor brexitakkoord

“In deze moeilijke tijden voor ons continent rekenen we op een solide relatie met het Verenigd Koninkrijk om onze gemeenschappelijke waarden te verdedigen, met volledig respect voor onze akkoorden”, zo tweette Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Von der Leyen verwijst naar het echtscheidingsakkoord dat de Europese Unie met het Verenigd Koninkrijk had gesloten. Onder oud-premier Boris Johnson weigerde het Verenigd Koninkrijk de handelsafspraken over Noord-Ierland correct uit te voeren. Liz Truss, die Johnson in september was opgevolgd, is de architecte van een wetsontwerp dat het mogelijk maakte om delen van dit zogenaamde Noord-Ierse protocol eenzijdig op te zeggen.

De Commissie lanceerde ondertussen al zeven inbreukprocedures. Ze blijft wel bereid te praten met het VK. “Een positieve relatie tussen de EU en het VK is van strategisch belang. Ik blijf geëngageerd om intensief en constructief samen te werken om zo’n partnerschap te bevorderen, in volledig respect voor onze akkoorden. Dat omvat ons werk voor gezamenlijke oplossingen op grond van het protocol”, aldus vicevoorzitter Maros Sefcovic, die de relaties met het VK behartigt.

De Ierse premier Micheál Martin, een belangrijke stem in de onderhandelingen over Noord-Ierland, had Sunak maandagavond al gefeliciteerd met zijn verkiezing tot nieuwe leider van de Britse conservatieve partij. Hij sprak de hoop uit om samen te werken omtrent “de belangrijke kwesties waarmee we wereldwijd en op deze eilanden geconfronteerd worden”.

De Belgische premier Alexander De Croo wees erop dat het VK “een gewaardeerde buur en partner” van ons land is. “Ik kijk ernaar uit om de samenwerking tussen onze landen op gebieden als veiligheid, energie en de economie nieuwe energie te geven”, tweette hij. De Franse president Emmanuel Macron hoopt dat Parijs en Londen “samen blijven werken om de uitdagingen van het moment aan te pakken, zoals de oorlog in Oekraïne en de vele gevolgen voor Europa en de wereld”.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz verheugt zich erop met Sunak “onze samenwerking en ons partnerschap in de Navo en de G7 voort te zetten als dichte vrienden”. De kersverse Italiaanse premier Giorgia Meloni tenslotte toont zich bereid “samen te werken aan gemeenschappelijke uitdagingen en onze gemeenschappelijke waarden van vrijheid en democratie te verdedigen”.