VUB dient klacht in tegen leden van beruchte studentenkring na verregaand grensoverschrijdend gedrag

“Tot onze grote spijt moeten we jou informeren dat de Vrije Universiteit Brussel op de hoogte werd gebracht van verregaand grensoverschrijdend gedrag dat zich voornamelijk voordeed tijdens of aansluitend aan activiteiten georganiseerd door de Solvaykring. Het zijn feiten die ver af staan van het gezond, inclusief en veilig studentenleven dat we aan de VUB beogen”, dat meldt de VUB in een bericht aan alle studenten in de richting handelsingenieur.

Enkele studenten zouden mogelijk strafrechtelijke feiten hebben gepleegd. De VUB wil de feiten onderzoeken en diende daarom een klacht in bij het Brussels parket en heeft de activiteiten van de studentenkring tijdelijk opgeschort.

Er werd ook een tuchtprocedure opgestart tegen de betrokken studenten. Om hoeveel studenten het gaat, is momenteel nog niet duidelijk. Maar de woordvoerder bevestigt dat de bewuste studenten momenteel de campus niet meer mogen betreden. Er wordt bij de VUB gesproken van een bewarende maatregel.

VUB-rector Jan Danckaert: “Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd aan de VUB. Nu niet, straks niet, nooit meer. Ons meldpunt YANA neemt elke klacht, alsook de indieners ervan, bijzonder ernstig. Wanneer grensoverschrijdend gedrag zich voordoet, ondernemen we actie en voorzien we de nodige begeleiding en ondersteuning van melders en slachtoffers doorheen het – voor hen loodzware – proces. Ze staan er niet alleen voor.” (phu, nelo, sgg)