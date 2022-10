Muriel schrok zo erg van haar energiefactuur dat ze taverne voortaan sluit op vrijdag

“Ik kreeg dit weekend mijn nieuwe voorschotten en ik schrok me te pletter”, zegt Muriel Michalon van ’t Pleintje in Kluisbergen. “Samen met de boekhouder hebben we alles bekeken en op vrijdag sluiten tijdens de winter is de beste oplossing”, zegt ze.

LEES OOK. Zo kan je zien hoe je gasfactuur wordt berekend

‘Wegens hoogoplopende energiekosten zowel op gas als elektriciteit zal de zaak voorlopig in de winterperiode gesloten zijn op vrijdag.’ Die mededeling hangt aan de inkomdeur van ’t Pleintje in het centrum van Berchem, Kluisbergen. “Het is de rustigste dag in de week”, zegt uitbaatster Muriel Michalon. “Ik kreeg afgelopen weekend mijn nieuwe voorschotfacturen van Luminus: 1.580 euro voor gas en 400 euro voor elektriciteit. Ik heb die nu kunnen aanpassen naar 1.148 euro per maand voor gas maar lager gaat niet. En zeggen dat de verwarming nog niet echt nodig is nu. Tel de huur er bij en je komt aan meer dan serieuze bedragen die je elke maand moet ophoesten zonder dat je zelf al iets verdiend hebt.“

“Ik had eerder al een test gedaan door tijdens een weekend mijn frigo’s uit te zetten en een volgend weekend wel alles af te leggen. Dat scheelde best veel in elektriciteitsverbruik. Door de vrijdag te sluiten kan ik nu op donderdagavond mijn frigo’s uitschakelen, ook de verwarming gaat af in de zaak. Daardoor zal ik meer energie en geld sparen. Vanaf maart zal ik weer open zijn op vrijdag zoals normaal. De klanten hebben allemaal begrip voor de situatie. Ook bij hen swingen de prijzen de pan uit.”