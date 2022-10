Ajax-coach Alfred Schreuder over cruciaal duel met Liverpool: “We moeten meer lef tonen”

Daar was zijn coach het mee eens. “We moeten het geloof uitstralen dat het mogelijk is, met gezonde bravoure en agressie”, stelde Schreuder. “Remko heeft gelijk dat we meer lef moeten tonen. We moeten op de juiste momenten vrijlopen. Dat lef moet je hebben, daar ben je voetballer voor.”

Of zijn spelers ook de ruimte krijgen voor individuele acties? “Natuurlijk, maar ik vind dat je heel veel structuur moet hebben in de eerste zestig à zeventig meter van het veld. Daar moeten de afspraken duidelijk zijn en daar ben je erg mee bezig. In de eindfase kunnen spelers vanuit hun intuïtie spelen. Ik heb liever niet dat we een tegenstander uitspelen in ons eigen strafschopgebied, maar wel in dat van de tegenstander.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Pasveer heeft de laatste zes wedstrijden vijftien goals moeten incasseren. Dat frustreert hem, gaf hij toe. “Het is de realiteit en niet iets waar je rekening mee houdt als je bij Ajax speelt. Daar baal ik heel erg van. Als je zoveel goals tegen krijgt heb je altijd het gevoel dat je in een mindere fase zit. Ik pak een paar goede ballen, maar had ook een paar ballen kunnen pakken die ik normaal wel zou pakken”, aldus een kritische Pasveer.

Geloof

Ondanks dat Ajax drie nederlagen op rij heeft geleden in de Champions League gelooft Schreuder nog in overwintering. “We zijn niet kansloos. We moeten morgen winnen met twee goals verschil. We moeten het geloof hebben dat het kan. We weten dat Liverpool een uitstekende ploeg heeft, maar we willen de dingen in balbezit gewoon beter doen dan daar. Ook in balverlies zullen we dingen beter moeten doen.”

Ajax kan woensdag weer beschikken over Kenneth Taylor en Devyne Rensch. Het tweetal miste de laatste wedstrijden vanwege blessures, maar trainde dinsdag weer mee. Ook Edson Álvarez, die zaterdag in de rust van het duel met RKC Waalwijk werd gewisseld vanwege ziekte, heeft meegetraind.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Missie duidelijkLiverpool is matig aan het seizoen in de Premier League begonnen, met slechts vier overwinningen in elf competitiewedstrijden. “Maar ze wonnen vorige week wel van Manchester City”, weet Schreuder. “En ze verloren zaterdag van Nottingham Forest, maar gelet op de vele kansen hadden ze ook met 1-6 kunnen winnen.”

Ajax is weer koploper van de Eredivisie. Maar vooral door de resultaten in de Champions League krijgt de club veel kritiek. Het publiek van de kampioen is verwend, na een paar mooie Europese jaren met aansprekende uitslagen. Maar Ajax nam afgelopen zomer ook afscheid van vijf belangrijke basisspelers. Is overwinteren op het hoogste niveau dan wel een realistisch doel? “Onze missie is duidelijk”, zei Schreuder. “We willen Liverpool met twee treffers verslaan.”