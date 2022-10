Failliete muziekketen Keymusic veilt alle instrumenten met kortingen tot 90%: “Grootste muziekveiling ter wereld”

Muziekwinkel Keymusic heeft geen overnemer gevonden. En dus zoeken honderden muziekinstrumenten via een veiling een nieuwe eigenaar, goed voor een waarde van meer dan 2 miljoen euro. Op sommige instrumenten kun je een korting tot 90% in de wacht slepen. “Dit is ongezien. Het wordt de grootse muziekinstrumentenveiling ter wereld”, meent Steven Teughels van veilinghuis Hammertime.

Keymusic ging drie jaar geleden al een eerste keer over de kop, maar voor Nederlander Jan ’t Hoen hoefde dat niet het definitieve einde te betekenen van één van de grootste muziekwinkels van de Benelux. De vroegere drummer van de Nederlandse band Wild Romance van Herman Brood blies de muziekwinkel nieuw leven in door in volle coronatijd groot uit te pakken met een belevingswinkel in de iconische Porsche-garage op de grens met het Eilandje. Ook aan dat sprookje kwam op 1 oktober abrupt een einde, toen legde de muziekketen voorgoed de boeken neer.

En dus werd er zowel voor het filiaal in de voormalige Porsche-garage in de Londenstraat op het Eilandje, net als de overige Belgische winkels in Gent en Brussel en het magazijn in Temse een overnemer gezocht.

Gouden zaken

Jammer genoeg is er voor deze unieke winkels geen gegadigde gevonden. Binnenkort wordt de volledige instrumentenvoorraad, goed voor een waarde van meer dan 2 miljoen euro, van de hand gedaan. En dat hoeft niet per se pijn te doen in de portemonnee. Koopjesjagers kunnen gouden zaken doen voor de feestdagen, want aan de dure instrumenten hangen kortingen tot wel 90%. “Vanaf 22 november tot ongeveer de sinterklaastijd zullen er simultaan acht online veilingen lopen, waar onder meer honderden gitaren, piano’s, violen, saxofoons en drumstellen als losse stukken worden verkocht. Daarnaast zullen ook talloze muziekkabels en allerhande deejayspullen onder de hamer gaan. Het wordt de grootse muziekinstrumentenveiling ter wereld”, meent Steven Teughels van veilinghuis Hammertime.

“Muzikanten die nog niets hebben om onder de kerstboom te leggen, grijp jullie kans, want dit is een unicum in de wereld van de muziekinstrumenten. We hopen klanten uit heel de benelux naar onze website te lokken. Dat zal ook nodig zijn om die immense hoop items kwijt te geraken , aldus Teughels.