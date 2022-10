Thomas Müller is weer zijn lollige zelve bij Bayern en jent ex-ploegmakker Robert Lewandowski voor clash met Barcelona

Bayern München kan woensdag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League weer beschikken over Thomas Müller. De aanvaller ontbrak afgelopen weekend in het competitieduel met Hoffenheim (2-0 winst) vanwege buikgriep.

Müller maakte in de acht wedstrijden die hij tot dusverre tegen FC Barcelona speelde acht doelpunten. Zeven van die acht duels won hij ook. Bij aankomst op de luchthaven jende Müller zijn gewezen ploegmakker Robert Lewandowski nog eens met een video. “Lewy, we komen eraan”, lachte de Duitse aanvaller. In de heenmatch won Bayern met 2-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Manuel Neuer komt de confrontatie met de Spaanse nummer twee nog te vroeg. De doelman heeft een schouderblessure en richt zich op de ontmoeting tegen Mainz in de Bundesliga van komend weekend.

Bayern is na vier speeldagen in de Champions League al zeker van een plek in de achtste finales. Met een zege in Camp Nou verzekert de Duitse kampioen zich van de eerste plaats in de groep.

Barcelona moet hopen op een misstap van Inter, dat 3 punten voorsprong heeft en op de tweede plaats staat. Als Inter wint van Viktoria Plzen, is FC Barcelona uitgeschakeld in de Champions League. Vorig seizoen strandde Barcelona ook al in de groepsfase.