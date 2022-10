Jan Vertonghen reageert voor het eerst na hectische dagen bij Anderlecht: “Ik maak het liever niet mee, maar we moeten erdoor”

Jan Vertonghen (35) had zich zijn eerste maanden in de Belgische competitie wellicht anders voorgesteld. De Belgische recordinternational reageerde dinsdag in zijn geboortestad Sint-Niklaas – waar hij als peter een voetbalveldje van de KBVB mee inhuldigde – voor het eerst na de rampavond in Luik zondag.

Met de Belgian Red Courts wil de Belgische voetbalbond over heel België voetbalveldjes aanleggen die voor iedereen toegankelijk zijn. Als ambassadeur mocht Jan Vertonghen dinsdagavond het voetbalveldje in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas openen. “Niet alleen de bond, maar ook de spelers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun steentje bijdragen aan een betere wereld”, aldus Vertonghen.

Stond zijn hoofd daar al naar, amper twee dagen na de desastreuze avond van Anderlecht in Luik? “Ja, eigenlijk wel”, zegt Vertonghen, die zondagavond nochtans bijzonder aangeslagen leek. “Ik ben altijd op zoek naar afleiding buiten het voetbal. Ik ben niet iemand die dan gewoon op de zetel ligt. Het past perfect in mijn plannen om hier te zijn, ik hou ervan om tussen de mensen te zijn en met andere dingen bezig te zijn.”

Het lijkt Vertonghen dus wel deugd te doen om even met iets anders bezig te zijn. “Ik zeg het: ik ben altijd op zoek naar andere dingen. Als voetballer moet je professioneel zijn en hard werken, maar we hebben natuurlijk een job waarbij het mogelijk is om nog een aantal uren per dag in te vullen. Dan is dit ideaal.”

© Photonews/RBFA

© Photonews/RBFA

“We hebben een hele goeie kern”

Over een kleine maand zal er misschien wat minder tijd zijn, want dan trekt Vertonghen met de Rode Duivels naar het WK in Qatar. “Ik focus mij op dit moment helemaal op het clubvoetbal en doe daar mijn best. Wanneer het tijd is voor de Rode Duivels verleg ik mijn focus naar daar.”

Het clubvoetbal dus. Daar loopt het momenteel voor geen meter. Zondagavond zorgden de misnoegde paars-witte fans er nog voor dat de wedstrijd tegen Standard vroegtijdig gestaakt werd. “Er zullen sancties moeten getroffen worden. Ik ben de eerste om onvrede te begrijpen, maar denk niet dat dat de juiste manier was.”

Komt het snel goed met Anderlecht? “Ja, ik vind dat we een heel goeie kern hebben”, reageert Vertonghen vastberaden. “We zitten in een periode die bij het voetbal hoort. Ik maak het liever niet mee, maar we zitten erin en we moeten erdoor. Ik ben hier natuurlijk nog niet zo lang en ik miste al drie wedstrijden wegens ziekte. Maar ik ben onderdeel van de club, dus ik voel me zeker ook verantwoordelijk.”