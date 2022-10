Discussie “in het ijle”, maar op 24 november willen energieministers Europees akkoord

De Europese ministers van Energie komen op 24 november nog maar eens bijeen voor een vergadering over hun aanpak van de energiecrisis, maar willen dan wel onderhandelen tot ze een uitgepuurd akkoord hebben. Dat is het besluit van hun discussie dinsdag in Luxemburg.

De energieministers bespraken het Commissievoorstel voor een aantal noodmaatregelen om de crisis aan te pakken. Het gezamenlijk aankopen van gas, het opleggen van een plafond op de gasprijs - onder meer via een marktcorrectiemechanisme en een corridor - en het verankeren van de solidariteit tussen de lidstaten staan daarin centraal. Op de Europese top gaven de staatshoofden en regeringsleiders de richting aan voor de verdere discussie.

Dat er op de vergadering van dinsdag nog geen akkoord kon gesloten worden, is omdat het voorstel nog niet technisch uitgewerkt werd. “Iedereen zit de hele tijd in het ijle te babbelen, precies daarom moet er een concreet voorstel komen”, zei Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten achteraf. “Niemand is het oneens met de vrijwaringsclausules voor het tijdelijk marktcorrectiemechanisme dat de Commissie heeft voorgesteld, maar de vraag is hoe dat alles er concreet moet uitzien.”

“We hebben een voorstel nodig om onze discussie naar het volgende niveau te tillen”, zei ook de Tsjechische minister en voorzitter Jozef Sikela. De lidstaten vroegen daar volgens hem in september al om, tijdens een spoedvergadering van de energieministers.

Crisis niet achter de rug

Europees commissaris voor Energie Kadri Simson bevestigde dat ze nu aan de technische uitwerking van haar vorige week voorgestelde pakket begint - de Commissie sprak toen al van een aanpak in twee stappen - en dat die op 24 november een akkoord moet mogelijk maken.

Van der Straeten merkte op dat het feit dat de gasprijzen gezakt zijn wat comfort biedt. “Natuurlijk is het makkelijker om in de luwte zulke maatregelen te ontwerpen dan wanneer de prijzen pieken, maar het is kortzichtig om te zeggen dat we nu ‘off the hook’ zijn.” Ook Sikela zei meermaals dat de crisis op de groothandelsmarkt niet achter de rug is.

Prijsplafond

Hier en daar werd wat vreemd gekeken naar de timing van de Europese Commissie om maandagavond laat met een non-paper op de proppen te komen over de uitrol van het zogenoemde Iberische model naar heel Europa. Het komt erop neer dat de prijs van gas dat voor de productie van elektriciteit wordt gebruikt, wordt afgetopt via subsidies, zoals Spanje en Portugal momenteel doen. Frankrijk is er een uitgesproken voorstander van, maar verschillende andere landen zijn bang dat ze elkaars stroomverbruik - en dat van derde landen als het VK en Zwitserland - de facto zouden subsidiëren.

“Het is duidelijk dat de Commissie en enkele lidstaten het Iberische model niet als de te volgen weg zien, maar we hebben een concreet voorstel of een impactstudie nodig - waar ook de leiders om hebben gevraagd”, zei Sikela.

“Je zag vandaag dat een aantal landen echt tempo wil maken bij het uitwerken van deze maatregelen, maar dat aan de andere kant nog veel landen, waaronder Nederland, een betere impactanalyse willen zien”, vatte de Nederlandse minister Rob Jetten de discussie samen. “We maken ons zorgen over de leveringszekerheid voor Europa en willen dat dit soort maatregelen gepaard gaat met een meer bindende vraagreductie. Dat is de beste manier om de druk op de gasmarkt te verminderen.”

Minister Van der Straeten gaf toe dat er nog wat afstand bestaat tussen België en de andere landen die voor een prijsplafond ijveren enerzijds, en landen als Nederland die op de noodzaak van een grondige kosten-batenanalyse hameren. “Maar die afstand kan alleen overbrugd worden als er een concreet voorstel komt. We hebben nu genoeg rondjes gedraaid.”