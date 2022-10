Vlaamse schuld stijgt wellicht volgend jaar al tot 45 miljard

De regering ging er eerder nog van uit pas aan het einde van de legislatuur, in 2024, tot een schuld van 45 miljard euro te komen. Dat gebeurt nu wellicht een jaar eerder. De Vlaamse schuld bedraagt volgend jaar 74,23 procent van de ontvangsten.

Volgens de begroting die vorige maand werd afgeklopt, worden er tekorten geboekt tot 2026. In dat jaar zou er nog een deficit van 200 miljoen euro zijn. Pas in 2027 zou er een overschot worden geboekt van 250 tot 300 miljoen.

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) noemde de schuldcijfers dinsdag zorgwekkend. “De schuldstijging is na twee grote crisissen ook in Vlaanderen een ernstig probleem”, zei hij. Vande Reyde vindt dat de ernst van de schuldproblematiek nog niet voldoende is doorgedrongen. “Er is een traject richting evenwicht, maar dat zal niet volstaan om de begroting structureel gezond te maken. Vlaanderen blijft te gul geld uitgeven.”

Het kabinet-Diependaele nuanceert wel. “We hebben voor 1 miljard euro crisismaatregelen genomen, dus dat de schuld zou stijgen was te verwachten”, valt te horen. “Maar het cijfer van 45 miljard euro is een projectie die wellicht lager zal uitkomen.”