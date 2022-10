Meerderheid van burgerlijke partijen erkend als slachtoffers van terrorisme na proces rond aanslagen Parijs

Vier maanden na de uitspraak in het proces van de aanslagen van 13 november in Parijs heeft de Franse justitie dinsdag het statuut van terrorismeslachtoffer toegekend aan een groot aantal van de burgerlijke partijen, onder meer de concertzaal Bataclan en de inwoners van Saint-Denis. Dat blijkt uit het burgerlijk vonnis dat het Franse persagentschap AFP kon inkijken. De slachtoffers in kwestie spreken over een “gerechtelijke overwinning”.