Hebben ze bij Chelsea ‘de nieuwe Eden Hazard’ gevonden? “Je begrijpt meteen de vergelijking”

Eden Hazard mag dan wel in het sukkelstraatje zitten bij Real Madrid, de Rode Duivel blijft een van de beste voetballers die ze bij Chelsea ooit gehad hebben. In Londen zouden ze nu echter denken zijn nieuwe versie gevonden te hebben.

Vincent Van Genechten Bron: The Athletic, The Daily Mail

Dat zou dan ene Omari Hutchinson moeten worden. De amper 18-jarige Engelse Jamaicaan kwam afgelopen zomer via een zomertransfer over van de U21 van Arsenal, waar de polyvalente aanvaller zeven jaar actief was. En een paar maanden in het nieuwe seizoen klinkt de roep om een eerste selectie voor de A-ploeg bij Chelsea steeds luider.

Hutchinson zit in de Premier League 2 aan vier doelpunten en vier assists voor de Blues. Vorige week maakte hij nog zwaar indruk tegen de beloften van Manchester United, in een partij die eindigde op 3-3. Op een bepaald moment dribbelde hij liefst vier tegenspelers, om vervolgens ploegmakker Dion Rankine een open doelkans aan te bieden. Drie dagen later speelde hij Leyton Orient helemaal zoek in de EFL Cup, met een goal en twee assists. Zijn doelpunt, met een knal in de winkelhaak, kwam er na een run vanaf zijn eigen helft.

Bij Chelsea wrijven ze zich in hun handen. “Op zijn eerste dag bij de club, toen Omari zijn contract ging tekenen, kreeg hij enkele videoclips te zien door een lid van de academie. Tijdens de conversatie over zijn talent, werd Hutchinson verteld dat zijn stijl het meeste lijkt op die van Eden Hazard. Een van de beste Chelsea-spelers ooit”, aldus The Athletic. “Een serieuze boost voor het vertrouwen. Uiteraard is Hutchinson niet de speler die Hazard was op topniveau, maar je begrijpt meteen de vergelijking. Door zijn lengte, hoe hij voetbalt, zijn dribbels...”

“Omari doet het fantastisch”, liet trainer Mark Robinson weten. “Als je op zijn leeftijd van club verandert, dan kom je onder druk te staan. Dat voelde hij ook, die hoge verwachtingen. Maar nu speelt hij steeds rustiger en hij toont meer en meer wat voor speler hij kan worden.”

