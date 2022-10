Aardbeving met kracht van 6,4 op schaal van Richter geregistreerd op Filipijnen

Een aardbeving met een magnitude van 6,4 is dinsdagavond (lokale tijd) geregistreerd in het noorden van de Filipijnen, op het eiland Luzon. Dat meldt het Amerikaanse seismologische instituut (USGS) op zijn website.

“We verwachten schade”, verklaarde seismoloog Charm Villamil. De aardbeving trof de gemeente Dolores, in de provincie Abra, om 22.59 uur lokale tijd (16.59 uur Belgische tijd). Ze verduidelijkte dat de impact op de gebouwen zal afhangen van hun stevigheid en de kenmerken van de bodems. De aardbeving werd gevoeld tot in de Filipijnse hoofdstad Manilla, meer dan 330 kilometer naar het zuiden.

In juli veroorzaakte een aardbeving met een magnitude van 7 in dit bergachtig gebied aardverschuivingen en kwamen elf mensen om het leven. De archipel ligt in de zogenaamde “Pacific Ring of Fire”, een hoefijzervormige zone waar ongeveer 90 procent van alle aardbevingen voorkomt. De Civiele Bescherming organiseert regelmatig aardbevingsoefeningen op actieve breuklijnen van het land.