Al twee avonden op rij vandalisme en relletjes in Schaarbeek tegen nieuw circulatieplan, gemeente grijpt in

Good Move is niet voor iedereen de juiste beweging. Brussel rolt de komende jaren circulatieplannen uit in alle gemeenten en wijken om de leefbaarheid te verbeteren en om zwaar verkeer buiten de woonbuurten te houden. Maar het Grote Mobiliteitsplan, officieel Good Move dus, lijkt de hoofdstad in twee te splijten. Voor en tegen. En na Kuregem zorgde dat maandag en dinsdag ook in Schaarbeek voor betogingen, vandalisme en relletjes.

Het circulatieplan in Schaarbeek werd in drie fases doorgevoerd. Het sluitstuk was maandag. Enkele knips aan het Pavilioen- en Stephensonplein. Ze moeten zorgen voor minder sluipverkeer. Voor minder vrachtwagens die de drukke Lambermont willen vermijden om de stad te verlaten.

Het resultaat lijkt geslaagd. Het was maandag en dinsdag veilig aan de schoolpoort van de Paviljoen-school. En vooral: het stonk er niet naar uitlaatgassen. De vrachtwagens waren op de handen van een paar handen te tellen. Wel gezien: een stuk of wat auto’s die verkeerdelijk een (nieuwe) éénrichtingsstraat inreden. Beginnersfoutjes, waarschijnlijk. Een nieuwe verkeerssituatie is altijd een leerproces.

Polariserend

Maar circulatieplannen doen ook in Brussel wat ze eerder elders in het land deden, met Gent als -ahum - voorbeeld. Ze polariseren. Zetten voor- en tegenstanders tegen elkaar op. En in Brussel begint dat grimmige vormen aan te nemen. Het begon goed, maar het ging fout in Kuregem – een wijk in Anderlecht. De tegenstanders klonken luider dan de voorstanders. Er werden betonblokken versleept en paaltjes weggehouden. Een fietser raakte zelfs gewond nadat hij tegen zo’n blok die niet op zijn plaats stond reed. Relletjes bleven niet uit. Het stadsbestuur plooide en draaide het circulatieplan voor een stuk terug.

Hetzelfde tafereel maandagavond aan het Stephenson-plein in Schaarbeek. Ongeveer honderd mensen kwamen samen om te protesteren tegen het circulatieplan. Het bleef niet bij scanderen. Paaltjes werden opnieuw weggehaald. Het werd grimmig. Dinsdagavond hetzelfde scenario, ook aan het Paviljoenplein. Daar werden brandweermannen bovendien door betogers bekogeld met eieren toen ze een brandje trachtten te blussen. Eén brandweerman werd daarbij geraakt aan het oog en overgebracht naar het ziekenhuis.

Pieter Fannes van het burgercollectief 1030/0 is pro-circulatieplan. Hij was maandag bij het protest maar ging snel naar huis. “Ik wil met iedereen praten. Maar als er geroepen wordt hoeft het voor mij niet meer.” Fannes denkt dat het in Schaarbeek niet zo’n vaart hoefde te lopen. “Die opstokers van Kuregem waren hier ook. Die hebben het moeilijker gemaakt om in dialoog te gaan.” Want je moet wel erkennen dat het plan positieve effecten heeft, denk Fannes. “Je merkt meteen dat het hier leefbaarder is geworden. We willen allemaal straten met minder vrachtwagens. Zowel de voor als de tegenstanders.”

Twee snelheden

Niet dat hij ontkent dat de wijk op twee snelheden leeft. “Je hebt de mensen die hier in de wijk zijn opgegroeid. En dan heb je de nieuwkomers: Syriërs, Bulgaren… maar ook Vlamingen. Ik ben daar bij. Ik ben afkomstig van Leuven en woon nu 15 jaar in Schaarbeek.”

Fannes wil de buurt niet opdelen in kleuren. “Maar veel mensen die hier al lang wonen hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze wonen hier al van de tijd van burgemeester Nolfs. Die reed hier in verkiezingstijd rond op een kameel. Ofwel kies je voor mij, ofwel wordt het hier zo.” Hij keurt het totaal af. “Maar het heeft bij een gemeenschap wonden geslagen die nog altijd niet geheeld zijn. Het wantrouwen tegenover de overheid en de politiek is nog steeds niet weg.”

Fannes zag ook al pamfletten passeren waarin er naar de kolonisatie wordt verwezen. “Geef ons onze wijk terug, staat er te lezen. Alsof de nieuwe Vlamingen de nieuwe kolonisten zouden zijn.” Fannes vindt het jammer. “Want de mensen zeggen hier nog dag tegen elkaar.” Het zijn volgens hem enkelingen die zorgen voor de polarisatie.

Het gemeentebestuur liet dinsdagavond al weten het protest niet zomaar naast zich neer te leggen. Good Move wordt in Schaarbeek al aangepast, en dan gaat het onder meer om de knip aan het Paviljoenplein. “We gaan een versnelde evaluatie doen van de nieuwe situatie, en dus niet pas na zes maanden zoals aanvankelijk gepland”, klinkt het.