Grote vliegtuigbouwer geeft werknemers bonus van 1.500 euro: “Om werknemers te helpen met de inflatie”

De betaling zit in de volgende loonstrook, aldus het bedrijf. Het overgrote deel van de werknemers van Airbus werkt in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Al het personeel zal de bonus ontvangen, onder wie ook senior managers. “Wij denken dat deze oplossing het meest geschikt is om werknemers op korte termijn te helpen omgaan met het huidige inflatieklimaat", aldus een woordvoerder van Airbus. (blg)