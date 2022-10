CHAMPIONS LEAGUE. Exit Juventus na dolle partij, Eden Hazard valt in bij verliezend Real

Groep E. Chelsea groepswinnaar, Milan wint

Chelsea heeft zich verzekerd van een plek bij de laatste zestien. Dankzij een 1-2 overwinning tegen RB Salzburg telt het tien punten en is het zeker van een plek bij de eerste twee van zijn groep.

De Londenaren hadden genoeg aan twee geweldige treffers in de linkerbovenhoek van Mateo Kovacic en Kai Havertz om de Oostenrijkers opzij te schuiven. Kovacic beloonde een dominant Chelsea iets voor het uur, maar Junior Adamu bracht de thuisploeg vlak na de pauze weer langszij na een snedige tegenaanval. Met een prachtige trap van buiten de zestien bezorgde Havertz zijn ploeg de drie punten en een plek in de achtste finale.

Ignace Van der Brempt kwam bij Salzburg niet van de bank.

Charles De Ketelaere mocht in de basis starten bij Milan, maar verder dan een halve kans en een gele kaart kwam onze landgenoot niet op bezoek bij Dinamo Zagreb. ‘CDK’ werd al na 50 minuten vervangen bij de Rossoneri, die met 0-4 makkelijk wonnen. Matteo Gabbia, de onvermijdelijke Rafael Leao, Olivier Giroud op penalty en Robert Ljubicic in eigen doel deden de netten trillen.

Dankzij de zege wippen de Milanezen over RB Salzburg, dat eerder op de avond onderuit ging tegen Chelsea, naar de tweede plaats. De Italiaanse landskampioen en de Oostenrijkers vechten op de laatste speeldag van de groepsfase voor een plaats bij de laatste zestien in een onderling duel. Door de zege van Milan is Chelsea zeker van groepswinst.

Groep F. Real lijdt eerste nederlaag

In groep F won RB Leipzig verassend met 3-2 van Real Madrid. Josko Gvardiol (13.) en Christopher Nkunku (18.) schonken de Duitsers een vroege dubbele voorsprong. Vinicius Junior (44.) lukte vlak voor rust de aansluitingstreffer, maar Leipzig hield tegen de Koninklijke ook na de pauze stand en herstelde zijn dubbele bonus in het slot via een doelpunt van Timo Werner (81.). Die bleek nodig, aangezien Rodrygo (90.+4) in de absolute slotfase nog de 3-2 tegen de touwen prikte vanop de stip. Thibault Courtois stond tussen de pijlen bij Real, Eden Hazard mocht een kwartier voor tijd invallen.

Dankzij de zege staat Leipzig met negen punten op de tweede plek, maar het is nog niet zeker van een plek in de achtste finale. Shakhtar Donetsk, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen Celtic, telt zes punten en kan de Duitsers nog bijbenen. Een onderling duel op de laatste speeldag beslist wie er doorstoot naar de volgende ronde.

Groep G. Sevilla wint, geen goals in topper

Sevilla haalde het met 3-0 van Kopenhagen. Spits Youssef En Nesyri opende de score rond het uur. Isco en rechtsachter Gonzalo Montiel beslisten de wedstrijd met twee late treffers.

In de topper tussen Dortmund en Manchester City in groep G kwam er geen winnaar uit de bus. Na negentig minuten stond de brilscore nog steeds op het bord. Thorgan Hazard stond in de basis bij de Borussen. Bij City kwam Kevin De Bruyne niet van de bank. Door het gelijkspel is Dortmund wel zeker van een plaats bij de laatste zestien. Het telt nu acht punten, drie stuks meer dan eerste achtervolger Sevilla. Vanwege onderlinge duels kunnen de Duitsers niet meer van de tweede plaats worden gestoten door de Spanjaarden. Sevilla is wel zeker van een plaats in de Europa League.

FC Kopenhagen, dat in vijf wedstrijden nog geen enkel doelpunt maakte, is zeker van de laatste plaats. Adnan Januzaj bleef bij Sevilla de hele wedstrijd op de bank.

Groep H. Juventus vliegt eruit

Juventus wist wat het moest doen op bezoek bij Benfica: winnen of de Oude Dame vloog er voor het eerst in tien jaar al in de groepsfase uit. Maar Benfica had andere plannen en kwam al vroeg op voorsprong via Antonio Silva. Moise Kean maakte snel gelijk, maar via Joao Mario en twee keer Rafa Silva (18) liepen de Portugezen 4-1 uit.

Een blamage leek in de maak, maar na de invalbeurten van jonge wolven als Samuel Iling-Junior en Fabio Miretti kwam Juventus opnieuw tot leven. Die eerste bedankte met twee fantastische dribbels, waaruit Arek Milik en Weston McKennie de 4-2 en 4-3 scoorden. De Italianen kregen nog kansen, maar daar bleef het bij. Exit Juve dus.

Op de laatste speeldag van de groepsfase moet Juventus (3 punten) tegen PSG (11) een ticket voor de Europa League trachten veilig te stellen. Het mag dan geen slechter resultaat laten noteren dan Maccabi Haifa (3) tegen Benfica (11).

In de tweede wedstrijd van groep H had PSG geen kind aan Maccabi Haifa. Het werd 7-2 in het Parc des Princes. De Parijse gouden drietand rekende al voor de rust af met de bezoekers. Lionel Messi (19. en 45.) nam twee treffers voor zijn rekening en schotelde Neymar (35.) ook de 3-0 voor. Kylian Mbappé (32.) tekende voor de 2-0. Ex-Antwerpenaar Abdoulaye Seck (38. en 50.) liet zich met twee kopbaldoelpunten positief opmerken bij de bezoekers, maar verdere doelpunten van Mbappé (64.), Shon Goldberg (67., eigen doelpunt) en Carlos Soler (84.) deden zijn treffers verbleken.