Onderwijscommissie Vlaams Parlement houdt zitting achter gesloten deuren over verkrachtingszaak KU Leuven

De commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement houdt woensdag een extra zitting achter gesloten deuren. Onderwerp van gesprek is het verslag van de regeringscommissaris van de KU Leuven over de veroordeling van een professor in een verkrachtingszaak, zo staat dinsdagavond te lezen op de website van het parlement.

De verkrachtingszaak beroert al enkele dagen de gemoederen. De zaak draait rond een professor die in 2016 een studente verkracht heeft. Twee jaar later werd een officiële klacht ingediend en vorige week werd hij veroordeeld. De KU Leuven stelt dat ze op expliciete vraag van het gerecht geen stappen heeft ondernomen om te vermijden dat de verdachte gealarmeerd zou worden. Nu hij veroordeeld is en de informatie uit het gerechtelijk onderzoek beschikbaar is, wil de universiteit haar eigen tuchtprocedure afronden.

Toen de zaak bekend werd in de media, heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts aan de regeringscommissaris bij de KU Leuven gevraagd om na te gaan of alles correct verlopen is. “Haar verslag is nu klaar en ik wil het ook delen met de Vlaamse volksvertegenwoordigers, gelet op de grote beroering die hierover ontstaan is”, stelt de minister in een reactie. “Dat zal wel gebeuren achter gesloten deuren, om de sereniteit te bewaren en uit respect voor het slachtoffer”.

De zitting zou woensdag omstreeks 11.30 uur aanvatten.

