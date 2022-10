Hoe één Rus zestig jaar geleden verhinderde dat de wereld in een allesvernietigende nucleaire oorlog belandde

Sinds de inval in Oekraïne lijkt de kans dat Rusland een nucleair wapen zal inzetten plots weer realistisch. Het is een dreiging waar het Westen amper nog rekening mee hield, sinds het einde van de Koude Oorlog. Zestig jaar geleden – toen de Cubaanse rakettencrisis zijn kookpunt bereikte – wist de hele wereld hoe gevaarlijk het was om te dreigen met nucleaire wapens. Dat de allesvernietigende oorlog op 27 oktober 1962 niet uitbarstte, danken we aan Vasili Arkhipov, een koelbloedige Russische officier.