Porto-coach Sergio Conceiçao aast op zege in Brugge en komt verrassend uit de hoek: “Ik wil België nog eens bedanken”

FC Porto is dinsdag met veel ambitie toegekomen in Brugge voor de wedstrijd van woensdag op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Champions League. Coach Sergio Conceiçao en zijn spelers willen de 0-4 nederlaag uit de heenmatch tegen het intussen al gekwalificeerde Club Brugge maar wat graag uitwissen. Porto kan bij een zege in Brugge ook geplaatst zijn voor de tweede ronde. Dan mag Atlético Madrid wel niet winnen bij Bayer Leverkusen.

“Als we goed spelen, twijfel ik er niet aan dat we morgen een goed resultaat zullen halen”, zei Conceiçao op de persconferentie een dag voor de match. “We zullen onze verantwoordelijkheid opnemen en spelen om te winnen.”

“Het wordt een heel interessante match, met en zonder bal. We spelen tegen een sterke ploeg, een van de weinige teams in de groepsfase die al gekwalificeerd is voor de tweede ronde en het enige team dat nog geen tegendoelpunt binnenkreeg. Club Brugge is een ploeg met een grote winnaarsmentaliteit. We zullen ons spel moeten aanpassen.”

Conceiçao wilde niet weten van vermoeidheid bij zijn spelers. “De kalender is erg druk, maar dat zijn we gewoon. We schuiven de fysieke en mentale uitputting nog even aan de kant. De spelers zijn zich bewust van hetgeen nodig is om op het hoogste niveau te presteren. Het is winnen of winnen en we willen morgen winnen”, zei de Porto-coach op zijn kenmerkende manier.

Pepe en Joao Mario ontbreken in Brugge door respectievelijk een blessure en schorsing. “De rest van de ploeg is fit”, verklaarde Conceiçao. Ook zijn zoon Rodrigo, die twijfelachtig was, is klaar om te spelen.

“Ik wil België nog eens bedanken”, verraste Conceiçao nog. “Het land heeft me als speler op een fantastische manier verwelkomd. En ik ben er mijn trainerscarrière begonnen, als assistent bij Standard.”