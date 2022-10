Waarom AA Gent naar Dublin reist, maar op 200 km ervandaan landt

De Buffalo’s vliegen niet naar Dublin, wel naar de 200 kilometer verder gelegen luchthaven van Shannon, vlakbij Limerick. Dublin kampt, net als Schiphol in Amsterdam, al geruime tijd met personeelstekorten. Doordat er geregeld lange wachtrijen zijn, worden chartervluchten elders genomen en kon, behalve het Bulgaarse Ludogorets, nog geen enkele tegenstander in Dublin zelf landen. Shamrock Rovers zelf moest dit seizoen voor de Conference League al vanuit Shannon vertrekken. “Daardoor zullen we 2 uur en 20 minuten op de bus zitten, door het Ierse landschap. We zullen onze camera meenemen”, zei Hein Vanhaezebrouck zondag nog.

Wie niet meereisde, is Andreas Hanche-Olsen. De Noor viel uit met een schouderblessure, thuis tegen Djurgården, en werd inmiddels geopereerd. Zijn revalidatie wordt op drie maanden geraamd. Net als Tissoudali is hij pas na Nieuwjaar inzetbaar.

Union vliegt naar … Kopenhagen

Union speelt morgenavond tegen Malmö in Zweden, maar vliegen doet het vandaag naar… Kopenhagen in Denemarken. De uitleg daarvoor is heel simpel: de afstand tussen Malmö en Kopenhagen bedraagt amper 45 kilometer. De trip met de bus gaat over de Sontbrug, of Öresundsbron in het Zweeds, bekend van populaire Zweeds-Deense dramaserie The bridge. Union kan zich in Malmö, dat kampt met een blessuregolf, verzekeren van Europese overwintering in de Europa League. Het krijgt ter plekke de steun van 240 supporters.