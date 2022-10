Ikea verkoopt voor het eerst geen echte kerstbomen meer

Op zoek naar een échte kerstboom? Dan kan je dit jaar voor het eerst niet bij Ikea terecht. De keten heeft beslist om over te schakelen naar kunstbomen omdat de vraag jaar na jaar kleiner wordt. Nog slechts 18 procent van de Vlamingen haalt een natuurlijke kerstboom in huis.

Vele duizenden Belgen zullen dit jaar van een kale reis terugkomen wanneer ze naar Ikea trekken om een natuurlijke kerstboom te kopen. De internationale meubelketen biedt die voor het eerst niet meer aan. “We hebben gekeken naar de vraag van onze klanten, en daarin is toch duidelijk een evolutie merkbaar”, klinkt het bij Ikea. Lees: de vraag nam jaar na jaar af.

“Maar we spelen in onze winkels nog altijd in op het gezellig samenzijn met Kerstmis”, klinkt het nog bij Ikea. “Want dat is de andere kant van de evolutie: de interesse van onze klanten in alternatieven is veel groter geworden.” Die alternatieven zijn voornamelijk plastic kunstkerstbomen, maar ook andere soorten kerstdecoratie.

Algemene evolutie

Navraag in de sector leert dat Ikea niet alleen met dalende verkoopcijfers zit. Uit onderzoek van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) blijkt dat slechts 22 procent van de Belgen met Kerstmis nog een natuurlijke boom in huis haalt. 56 procent gaat voor een kunstboom, 12 procent voor andere versiering en 11 procent decoreert zijn of haar woning niet. Vooral alleenstaanden zonder kinderen versieren hun huis niet, en in Vlaanderen (18 procent) en Brussel (17 procent) zijn de percentages van mensen die kiezen voor een natuurlijke boom het laagst.

Dirk Ballekens van de vereniging van Belgische tuincentra bevestigt de evolutie op lange termijn. “Er worden vandaag duidelijk minder natuurlijke kerstbomen verkocht dan vijftien en twintig jaar geleden”, zegt hij. “Maar ik ben voor dit jaar eigenlijk niet zo negatief gestemd als Ikea. De kunstkerstbomen gaan door de inflatie meer in prijs stijgen dan de natuurlijke kerstbomen, ze kosten sowieso al een stuk meer. Dus ik denk wél dat we een goed eindejaar gaan hebben voor natuurlijke bomen.”

Duurzaamheid

Blijft de vraag: wat veroorzaakt die terugval in de verkoop van de traditionele kerstboom? “We denken dat daar verschillende motieven voor zijn“, klinkt het bij Ikea. “De duurzaamheid zal wel meespelen, net als de praktische kant.” Dat laatste wordt in de sector het meest aangehaald. “Het is een inspanning: je moet naar een tuincentrum of een andere verkoper gaan, die boom transporteren en dan ook nog decoreren. Hij moet daarna ook weer weg. En die kunstbomen, die moet je gewoon elk jaar van zolder halen en terug daar zetten.”

Over de duurzaamheid van kerstbomen woedt de laatste jaren een interessant debat. Zowel een natuurlijke als een kunstkerstboom heeft een grote impact op het milieu en de verscheidene studies en cijfers lijken elkaar allemaal tegen te spreken. Maar zeker is: hoe langer een kerstboom meegaat, hoe minder vervuilend hij is. Of dat nu een natuurlijke boom is die je na de feestdagen een jaar een plekje in je tuin geeft of een kunstboom die je op zolder zet.