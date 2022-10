Villarreal stelt Quique Setién aan als nieuwe hoofdcoach

Setién leidt woensdag voor het eerst de training bij Villarreal, met de Nederlander Arnaut Danjuma (ex-Club Brugge) in zijn rangen. Woensdagnamiddag zal hij voorgesteld worden aan de pers. Setién was tussen januari en augustus 2020 zeven maanden hoofdcoach van FC Barcelona. Na de schaamtelijke 8-2 nederlaag in de kwartfinales van de Champions League, destijds op het minitoernooi in Lissabon, werd hij aan de deur gezet.

Eerder in zijn carrière was Setién succesvol bij Racing Santander en Real Betis Sevilla. Hij bracht Santander in 2002 naar La Liga en behaalde met Betis kwalificatie voor de Europa League.

Maandag raakte bekend dat Unai Emery Villarreal zou verlaten voor een nieuw avontuur in de Premier League. Hij werd T1 bij Aston Villa, de club van Rode Duivel Leander Dendoncker. De 50-jarige Emery won in 2021 met Villarreal de Europa League. Eerder was hij in Engeland ook T1 bij Arsenal.

Villarreal staat na elf speeldagen zevende in La Liga, met 18 punten. Afgelopen zondag won Emery in zijn afscheidsmatch nog met 2-1 van Almeria.