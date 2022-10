Koperdieven maken buit van 170.000 euro bij bedrijf in Lummen

Het bedrijf Carmans Wegenbouw, Breekwerf en Grondreinigingscentrum Limburg aan de Havenstraat in Lummen kreeg dit jaar al twee keer koperdieven op bezoek. Voor het bouwverlof verdween een grote kabel met een waarde van 20.000 euro en vier weken geleden gingen ze aan de haal met het koper van de zonnepanelen op de daken. Die schade bedraagt liefst 150.000 euro.

Op het grote bedrijventerrein van Carmans werden dinsdag herstellingen uitgevoerd aan de bekabeling van de zonnepanelen. Manager Ruben Rodiers: “Onze twee hallen zijn liefst 110 op 90 en 100 op 45 meter groot en liggen vol met zonnepanelen. Zowat vier weken geleden klommen minstens twee mannen op de daken van onze hallen. Op camerabeelden is te zien hoe ze naar boven klommen via de kooiladders. Ze hebben heel wat strengen doorgeknipt, koperen bekabeling afgesneden en meegenomen en dus heel wat schade aangericht. Zij zullen misschien 2.000 euro aan dat koper verdienen, maar wij zitten wel met een herstelkost van liefst 150.000 euro. De resterende kabels waren onbruikbaar en zowat een vrachtwagen vol van wat overbleef moest worden verwijderd. Alles moet dus hersteld worden en na vier weken zijn ze daar nog mee bezig.”

Sensoren

Het bedrijf heeft intussen maatregelen genomen om het moeilijker te maken voor koperdieven. “We hebben nu de onderste 5 meter van de kooiladders afgeschroefd en hebben sensoren en sterke lampen op ons terrein opgehangen. Indien er nu iets beweegt dan beginnen die te branden, net of het klaarlichte dag is”, zegt Rodiers.

West-Vlaanderen

De twee daders zijn te zien op de camerabeelden en de politie vond een spoor dat leidde naar West-Vlaanderen. “Ook voor het bouwverlof was vermoedelijk dezelfde bende hier op ons terrein actief. Toen werden liefst vijf daders gefilmd”, gaat Ruben Rodiers verder. “Ze gingen aan de haal met een enorm zware kabel die hier amper twee dagen lag. Toch wel heel vreemd dat die toen al gestolen werd. De vijf mannen kropen door een gracht, klommen over een talud en hebben hun buit in een bestelwagen geladen. Die kabel kostte 20.000 euro en misschien krijgen zij er 3 à 4.000 euro voor”, besluit Rodiers.