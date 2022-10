Groepswinst zou de stunt van Club Brugge compleet maken. Om vooruit te blikken naar vanavond, brachten we drie stuntmannen van het blauw-zwart van ’88 samen: trainer Henk Houwaart (77) en de Van der Elsten, Franky (61) en Leo (60). Zij haalden toen de halve finales van de UEFA Cup. “Zet de Caje in de huidige ploeg en ze is nóg sterker.”