Vrachtwagen smakt tegen gevel van huis: “Moeder was aan het strijken en is weggesprongen toen ze de camion zag naderen”

Mariekerke

Een vrachtwagen is dinsdagnamiddag frontaal ingereden op de gevel van een woning in de Paardenstraat in Mariekerke (Bornem). Vermoedelijk was de handrem niet of niet goed opgetrokken en is de vrachtwagen in beweging gekomen. Een vrouw die in de keuken aan het strijken was, zag het gevaarte net op tijd aankomen en kon wegspringen. Ze bleef ongedeerd, maar is wel flink geschrokken.