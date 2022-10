Temperaturen boven 30 graden in Frankrijk komende dagen, ook bij ons uitzonderlijk weer: “Maar begin november wordt het koeler”

De weerkaarten in Frankrijk kleuren de komende dagen rood. De thermometer zal er meer dan dertig graden aangeven en dat zullen wij vermoedelijk ook voelen.

“Op dit moment is het op het volledige Europese continent warmer dan normaal. Vooral in Frankrijk, maar ook in de Benelux zullen we een afwijking van 3 tot 5 graden hebben op de normale temperatuur”, zegt Nicolas Roose van Noodweer Benelux. “Normaal is het deze tijd van het jaar zo’n 15 graden. Komend weekend voorspellen we 20 tot 22 graden voor de Benelux. In het zuidwesten van Frankrijk gaan ze de komende dagen meer dan dertig graden kunnen meten. In de uiterste linkeronderhoek van het land zouden ze een afwijking van 7 graden krijgen.”

Die hoge temperaturen zijn voor een groot stuk te verklaren door een hogedrukgebied boven de Alpen. Daar zit warme lucht gevangen, maar een lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan pompt die warme lucht naar het noorden via Spanje en Frankrijk, maar uiteindelijk ook tot bij ons.

Het fenomeen wordt vaak uitgelegd aan de hand van het woord ‘hittepluim’. Maar, zegt Roose, eigenlijk is de enige meteorologische term ‘Spaanse pluim.’ Afgelopen zomer hebben we dat ook al gezien toen vanuit Spanje via een zuidelijke luchtstroom via Frankrijk een zeer warme luchtbel de Benelux bereikte en we opeens tropische temperaturen voorgeschoteld kregen. Enkele dagen later was het weer opnieuw gematigd. “Dat zien we nu ook. Begin november wordt het opnieuw koeler”, zegt Roose.

“In feite is deze situatie vrij atypisch, maar niet geheel uitzonderlijk. In oktober kan het nog warm worden. Dat we komende zondag misschien 23 graden zullen meten is voor eind oktober wel frappant. Maar dat had vorig jaar of tien jaar geleden bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren. Alle parameters voor zulk weer staan op groen en het is daardoor een perfecte mix om zulke temperaturen te krijgen.”

(sgg)