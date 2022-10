Antwerp-coach Mark van Bommel ontsnapt aan carjacking: gewapende man wachtte hem op in parkeergarage

Mark van Bommel, de trainer van Royal Antwerp FC, is maandagnacht het slachtoffer geworden van wat wellicht een mislukte carjacking was. Een gewapende man wachtte hem op in de garage van zijn appartement.

De Antwerp-trainer reed maandagnacht rond half een met zijn Porsche Panamera naar zijn woning op het Eilandje in Antwerpen. Bij het inrijden van de ondergrondse parkeergarage werd hij naar eigen zeggen opgewacht door een man met een pistool en een zaklamp. Die zou naar Van Bommel hebben staan gebaren, mogelijk om hem te laten uitstappen.

In een reflex reed de 45-jarige Antwerp-coach achteruit de helling van de garage terug op, op straat botste hij met zijn Porsche tegen de flank van een geparkeerde auto. Door de impact ging het autoalarm af en was de omgeving meteen gealarmeerd. De vermoedelijke overvaller vluchtte weg en werd niet meer aangetroffen.

“Niemand raakte gewond”

Volgens onze informatie gaan de speurders er voorlopig vanuit dat de gewapende man het op de luxewagen van Van Bommel gemunt had. De auto werd getakeld voor verder onderzoek, de politie zou zo onder meer willen nakijken of er een ‘tracker’ op het voertuig was aangebracht om de auto te volgen. De politiezone Antwerpen, die oorspronkelijk opgeroepen werd voor de botsing op straat, bevestigt de feiten. “Niemand raakte gewond, onze ploegen hebben nazicht gedaan in de omgeving maar een verdachte kon niet meer aangetroffen worden”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. Het Antwerps parket bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Van Bommel zelf wenste dinsdag niet te reageren. Hij wacht het onderzoek af en laat zich daarin bijstaan door de club.