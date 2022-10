Klimaatactivisten bekladden kunstwerken van Picasso of Van Gogh om punt te maken, maar werkt dat wel?

Eerst was er de soep tegen de Zonnebloemen van Van Gogh. Begin deze week smeerden klimaatactivisten puree tegen een werk van Claude Monet. Er lijmde zich al iemand vast aan een werk van Picasso en de Mona Lisa kreeg een taart in het gezicht. Zelfs bij ons werd al eens een authentieke Van Eyck geviseerd. Klimaatactivisten viseren de laatste tijd steeds vaker peperdure schilderijen om hun punt te maken. Maar is dat ook effectief?