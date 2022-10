De verwachte opstelling van Club Brugge: geen verrassingen, wordt Lang vervanger van geschorste Sowah?

Club Brugge is geplaatst voor de volgende ronde, maar een oefenwedstrijd wordt het vanavond geenszins op Jan Breydel. Een puntje en blauw-zwart is groepswinnaar, een factor die tijdens de loting op 7 november van levensbelang kan zijn. Club-coach Carl Hoefkens moet straks wel een vervanger vinden voor de geschorste Sowah.

Noa Lang is de belangrijkste kandidaat. Hij speelde nog geen minuut in de Champions League dit seizoen. “Of Lang hem vervangt? Dat kan, ja. Maar mijn benadering van wedstrijden verandert niet omdat we al geplaatst zijn. De best elf moeten spelen“, aldus Hoefkens.

Op Rits na is iedereen fit bij Club Brugge, ook Mata trainde gisteren mee. De verdediger zit wel nog niet in de selectie. Enkele spelers moeten wel een schorsing vrezen volgende week in Leverkusen bij een nieuwe gele kaart: Mignolet, Odoi, Sylla, Onyedika en Buchanan. In de tribunes zit trouwens mooi volk: onder meer Manchester United, Tottenham, Bayern München, Inter, Juventus en nog heel wat andere topclubs sturen een scout.

Verwachte XI Club Brugge: Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla - Skov Olsen, Nielsen, Onyedika, Vanaken, Buchanan - Lang, Jutgla

Invallers: Lammens, Sobol, Meijer, Boyata, Balanta, Nusa, Yaremchuk, Audoor, Sandra, Larin, Mata

Verwachte XI Porto: Costa, Pepe, Cardoso, Carmo, Zaidu - Otavio, Veron, Uribe, Galeno - Evanilson, Taremi

Invallers: Ramos, Marcano, Eustaquio, Wendell, Conceiçao , Grujic, Costa, Martinez, Namaso