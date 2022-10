Kersverse Britse premier Sunak belde al met Biden en met Zelenski

De kersverse premier belde eerst met Volodimir Zelenski en verzekerde hem van verdere Britse steun. Zelenski liet nadien weten dat hij hoopt dat de relaties met Londen verder versterkt zullen worden en zei dat hij Sunak in Oekraïne had uitgenodigd.

VK “trouwste bondgenoot” van VS

Vervolgens had Sunak ook de Amerikaanse president Joe Biden aan de lijn. Downing Street liet na afloop daarvan weten dat tijdens het gesprek de sterke banden tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk werden benadrukt en dat werd overeengekomen om nauw verder te blijven samenwerken op het vlak van onder meer het veiligheidsbeleid. Biden zei op zijn beurt dat het Verenigd Koninkrijk “de trouwste bondgenoot blijft” van de VS.

Ook de complexe situatie in de Britse provincie Noord-Ierland, die Biden als president met Ierse wortels naar verluidt bijzonder na aan het hart ligt, kwam ter sprake. Volgens Londen waren Biden en Sunak het erover eens dat het vredesakkoord voor de voormalige burgeroorlogregio in stand gehouden en beschermd moet worden.

Biden en Sunak zullen elkaar in de loop van de komende weken overigens persoonlijk ontmoeten in de marge van de G20-top in Indonesië.

Wel contact met Sturgeon en Drakeford

Later op de avond sprak Sunak tot slot nog met de Schotse leider Nicola Sturgeon en de Welshe leider Mark Drakeford. Zijn voorgangster Liz Truss nam tijdens haar zeven weken durende termijn geen contact op met Sturgeon en Drakeford, wat haar forse kritiek opleverde van de regionale regeringen.