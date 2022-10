Kanye West niet langer miljardair nadat Adidas samenwerking stopzet

Volgens Forbes staat Ye niet langer in de miljardairslijst van het zakenblad, nadat Adidas dinsdag de banden met de rapper doorsneed. De samenwerking, die in 2013 begon, zou voor 1,5 miljard dollar van zijn geschatte nettowaarde verantwoordelijk geweest zijn, in de vorm van rechten over meerdere jaren.

Nadat ook merken als Gap en Balenciaga Ye hadden laten vallen, zou de Amerikaan nu nog 400 miljoen dollar waard zijn, dankzij zijn muziek, vastgoed, cash, en een belang van 5 procent in het modelabel Skims van zijn ex-vrouw Kim Kardashian.

Yeezy verder verkocht

Het einde van de samenwerking met Adidas zal ook het sportmerk financieel pijn doen, verwacht het bedrijf zelf, maar de schade zou van korte duur zijn en beperkt blijven tot 250 miljoen dollar dit jaar, klinkt het.

Adidas kondigde aan dat de productie van Yeezy-artikelen stopgezet zou worden, maar het bedrijf zou wel van plan zijn om vanaf volgend jaar de bestaande producten van de Yeezy-lijn te verkopen onder de eigen merknaam. Volgens analisten heeft Adidas de rechten in handen van de ontwerpen van bestaande Yeezy-producten, en kan het sportmerk die verkopen onder de eigen merknaam. Zo zou het bedrijf het verlies aan inkomsten kunnen beperken, terwijl het uitgaven voor marketing en rechten uitspaart.