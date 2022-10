Minstens 26 gewonden na aardbeving op Filipijnen

De beving deed zich dinsdag voor om 22.59 uur plaatselijke tijd (16.59 uur Belgische tijd) nabij Lagayan, in de provincie Abra, zo’n 348 kilometer ten noorden van Manilla, liet het Filipijnse instituut voor Vulkanologie en Seismologie weten. Aanvankelijk werd gezegd dat de schok een kracht had van 6,7, maar dat werd later teruggebracht tot 6,4, aldus nog het instituut.

In sommige van de getroffen provincies viel de stroom uit en de aardbeving veroorzaakte schade aan woningen en gebouwen. Een ziekenhuis in de provincie Ilocos Norte moest worden geëvacueerd omdat het dak dreigde in te storten. Ook waren sommige wegen ontoegankelijk als gevolg van rotsverschuivingen of barsten.

In juli nog 11 doden

In juli veroorzaakte een aardbeving met een magnitude van 7 in dit bergachtige gebied aardverschuivingen en kwamen 11 mensen om het leven. De Filipijnen liggen op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, de geologisch actiefste zone ter wereld. Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen komen er vaak voor.