Ethische bank NewB trekt stekker uit bankactiviteiten

Concreet gaat NewB een uitdoofscenario volgen voor de bank­activiteiten. Dat betekent volgens Smets dat zich geen nieuwe bankklanten meer kunnen aanmelden en dat geen nieuwe kredieten meer worden verleend. Voorts zal NewB de ongeveer 20.000 bankklanten vragen hun tegoeden over te dragen naar een andere financiële instelling. De CEO beklemtoont dat NewB in staat is om alle klantentegoeden te betalen. In elk geval behoudt de bank haar licentie zolang dat nodig is.

Smets zegt dat de instelling ook haar kredietverplichtingen kan nakomen. De kans bestaat ook dat de ­instelling, mits de coöperanten ­akkoord gaan, met een andere ­licentie kredieten zal blijven verstrekken zoals Mozzeno doet.

Het is onduidelijk wat zal gebeuren met de beleggingsvennootschap of bevek NewB Invest, waarin klanten een kleine 50 miljoen euro hebben belegd. Beleggers kunnen voorlopig transacties blijven uitvoeren. De vierde activiteit van NewB zijn de verzekeringspolissen van een kleine 4.000 klanten. Daarvoor rijst geen probleem omdat er geen banklicentie voor nodig is.