Weerbericht: Na de middag veel kans op vrij zonnig en zacht weer

Woensdag verwachten we eerst wolkenvelden met eventueel ’s ochtends vroeg nog wat lichte neerslag over het centrum en het oosten. In de namiddag wordt het zonniger en zeer zacht met maxima van 15 of 16 graden op de Ardense hoogten tot 19 of 20 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 40 à 50 km/uur. Op het einde van de dag krimpt de zwak wordende wind naar het zuiden, meldt het KMI.