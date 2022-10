DE STEMMEN VAN ASSISEN: “De KU Leuven wist van de verkrachting. Maar kaatste de bal telkens terug naar het slachtoffer”

Na zes jaar getalm is hoogleraar Filip D. eindelijk veroordeeld voor de zware verkrachting van een studente, en ontploft de zaak bij de KU Leuven. Waarom wachtte de universiteit zo lang om hem te schorsen? “De KU Leuven wist van de zaak. Er was zelfs al een officiële klacht bij de politie. En toch gaf de universiteit hem nog een prijs”, vertelt onze journalist Pieter Huyberechts in deze podcast.