Lottowinnaar gaat miljoenenwinst niet ophalen omdat hij denkt dat het om oplichting gaat

De Zuid-Afrikaanse overheidsloterij Ithuba lanceerde vorige week een oproep in de media naar de winnaar van de jackpot, die tot dan toe niet was opgedaagd. De winnaar – een zakenman – realiseerde zich naar eigen zeggen pas dat hij echt gewonnen had toen hij een melding kreeg van zijn bank dat hij meer dan (omgerekend) 10.000 euro had gewonnen. “Ik wist niet dat het om de jackpot ging, tot ik naar Ithuba ging. Nu ben ik een miljonair.”